ru_abandoned

ru_abandoned

Забытые в прошлом (ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА!)

promo ru_abandoned march 14, 2013 09:40 21
Buy for 500 tokens
Про рекламу в этом сообществе
Привет, сталкеры :))) Как ваши дела? Решил включить здесь промо-блок, чтобы вы могли рекламировать свои журналы. Стоит копейки, а сколько удовольствия! Ну, и раз пошла такая пьянка - добавляйте в друзья наших дорогих смотрителей: zizis и relax_action, они клёвые! Ну и…
11 comments :
( 11 comments Leave a comment )
  • 1
apollo_musaget
2016-12-19 03:42 pm (UTC)
Будучи жителем Москвы и зная, что по Москве запланировано более 60-ти ГЧ ( прорыв зональной ПРО), я предполагаю, что НИКАКИЕ гражданские убежища и средства ГО не помогут.
(Reply) (Thread)
rbs_vader
2016-12-20 02:25 am (UTC)
А это смотря какая ПРО. Эшелонированная с ракетами ближнего боя 53Т6 - переварит 60 ГЧ и не поперхнётся. Бахать правда хиросимами будет прямо над головами, но всё же 5-10 кт в 10 км это не 300 кт в городе. Вопрос в том, что кто б её построил... в СССР этот проект не доделали.
(Reply) (Parent) (Thread)
apollo_musaget
2016-12-20 07:23 am (UTC)
60 ГЧ в первой волне. Разновысотные воздушные ( частично для ослепления средств ПВО), наземные и проникающие.

Максималоьная мощность 475 кт W88 на Трайдентах.

При таком обилии может уберечь только спецобьект. Амортизированная ракетная шахта с КП, например. Метро и гражданские обьекты не спасут.
(Reply) (Parent) (Thread)
rbs_vader
2016-12-20 10:09 pm (UTC)
Тем, что есть сейчас - не спасут, конечно. ПРО по полному советскому варианту - спасла бы. Но кто её строить будет?
(Reply) (Parent) (Thread)
apollo_musaget
2016-12-21 07:16 am (UTC)
ПРО по полному советскому варианту.
Во-первых, это противоречит физике. После ряда высотных подрывов системы наведения теряют в качестве НЕИЗБЕЖНО. Уж поверьте на слово, т.к. мне пришлось в своё время э ... соприкасаться к примеру с одним московским НПО, который ещё в 1970 году успешно испытал спутник-перехватчик без радиомаяка на мишени. Чего американцы до сих пор не повторили по большому счёту.
Во-вторых, система так и не была доведена до ума. Её строили-строили, а потом пришел Горбачёв и сказал : Махмуд, поджигай.
(Reply) (Parent) (Thread)
rbs_vader
2016-12-22 01:40 am (UTC)
Так я о чём и говорю: она даже на треть, если мне не изменяет склероз, не была построена. Даже не все радары были введены в строй, не говоря уж о позициях противоракет.
(Reply) (Parent) (Thread)
vmulder
2016-12-19 08:11 pm (UTC)
Вкусный бомбер
(Reply) (Thread)
3amaxa4ik
2016-12-20 07:25 am (UTC)
Дизель украинский. ЗиК - з-д им. Кирова г.Токмак
(Reply) (Thread)
woodenfriend
2016-12-20 09:55 am (UTC)
ого. на соседнем доме видел надпись "убежище" у особливого входа в подвал, там вот такое вот что ли?
может есть, может нет. искал-искал в тырнете, нет никаких списков где находятся убежища го. разве что у надписи сходить поинтересоваться :)
(Reply) (Thread)
pila_dotoshnaya
2016-12-20 09:58 am (UTC)
Это, видимо, поддомное убежище. Если его не заняли дворники или продуктовый магазин. Оьычно они унылые и мелкие.
(Reply) (Parent) (Thread)
( 11 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Dec2016

S
M
T
W
T
F
S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: