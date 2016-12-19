Убежище гражданской обороны - не частый гость в моем ЖЖ, а я не частый гость убежищ ГО. Но по секрету, иногда мы ходим друг к другу в гости.
Встречает нас занавесочка, за которой лежит немного противогазов ГП-7.
Множество обучающих плакатов.
Стена уже поросла плесенью, а свет еще дают. Это норма!
Чтобы понимать расопложение: парты слева, монитор справа.
Тулает. эМ и Жо.
Для желающих устроить романтическое свидание. Защита защитой, а размножаться то надо!
Ну, пошли в дизельную!
Уходим из дизельной.
Все фотки оттуда есть на яндекс-фотках.
Максималоьная мощность 475 кт W88 на Трайдентах.
При таком обилии может уберечь только спецобьект. Амортизированная ракетная шахта с КП, например. Метро и гражданские обьекты не спасут.
Во-первых, это противоречит физике. После ряда высотных подрывов системы наведения теряют в качестве НЕИЗБЕЖНО. Уж поверьте на слово, т.к. мне пришлось в своё время э ... соприкасаться к примеру с одним московским НПО, который ещё в 1970 году успешно испытал спутник-перехватчик без радиомаяка на мишени. Чего американцы до сих пор не повторили по большому счёту.
Во-вторых, система так и не была доведена до ума. Её строили-строили, а потом пришел Горбачёв и сказал : Махмуд, поджигай.
может есть, может нет. искал-искал в тырнете, нет никаких списков где находятся убежища го. разве что у надписи сходить поинтересоваться :)