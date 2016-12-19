Юбилейная, десятая часть серии постов о немецкой подземке будет посвящена весьма интересному объекту, в этот раз советскому. Объект довольно не типичный по своему устройству, я бы даже сказал уникальный, по крайней мере для восточной Германии. Строительство этого бункера было завершено во второй половине 1980-х и на свое короткое боевое дежурство он заступил в качестве заглубленного командного пункта (ЗКП) военно-воздушных сил группировки советских войск в Германии. После ухода российских войск из Германии почти новое сооружение было полностью заброшено, а затем в 2000-х тщательно замуровано. Лишь четыре года назад диггеры пробили бетонную плиту и внутрь бункера снова появился доступ. Благодаря тому, что объект находится вдали от населенных пунктов в лесу и долгое время был закрыт, внутри он довольно чист и приятен во всех отношениях, хотя почти все оборудование русские при уходе захватили с собой. Несмотря на пустоту, бункер впечатляет прежде всего своей геометрией - тут запросто можно представить, что находишься в каком-то бункере, оборудованном в тупиковом тоннеле метрополитена.
Этой весной главной целью нашего очередного бункертура была выбрана восточная земля Саксония-Анхальт, в которой до этого практически не приходилось бывать. Эта земля богата сочными советскими бункерами, причем как выяснилось в ходе поездки - там что ни объект, то чистый восторг!
01. Из информации у нас традиционно лишь координаты. Оставляем машину в лесу и последние несколько сотен метров преодолеваем пешком.
02. Хорошо планировать такие поездки в мае - отличная погода, сочная молодая зелень, повсюду красота. Хоть мы большую часть времени проводим под землей, но зато как приятно потом выбраться из мрачной подземной вселенной в мир красок, запахов и пения птиц!
03. Выходим на большую поляну, судя по координатам бункер должен быть где-то здесь. Что за объект нас ждет, каких масштабов и будет ли он доступен? - мы не знаем. У нас есть лишь координаты, которые могут быть устаревшими.
04. Вскоре появляются первые признаки того, что координаты не подвели.
05. Бункера в Саксонии-Анхальт имеют две характерные особенности, отличающие их от бункеров в других восточных землях. Во-первых, все наземные сооружения воинских частей, на территории которых находились бункера, тут полностью ренатурированы - от них не осталось ни одного кирпичика. И второе - все выходящие на поверхность люки из подземных объектов тут огорожены светоотражающей лентой, а рядом висят запретные таблички.
06. Это здорово облегчает поиск объектов, так как найти такой люк в густой майской зелени очень непросто, а ленту видно за десятки метров.
07. Ммм какой аппетитный люк! Ну что полезли внутрь?
08. Внутри оказалось лишь небольшое тупиковое помещение, относящееся к системе коммуникаций бункера. Так что наши поиски залаза продолжаются.
09. Еще один лаз под землю.
10. Ну тут все понятно.
11. В ходе поисков обнаруживаем еще один лаз под землю. Судя по расстоянию между найденными нами люками, подземный объект имеет внушительные габариты.
12. Заглядываем внутрь и видим внутри небольшое помещение с люком в стене. Обращает на себя внимание качество строительных работ, ну и лестница, сваренная из подручных материалов завершает натюрморт. Разительный контраст с немецкими бункерами.
13. Нужно разведать, нет ли там дальнейшего хода.
14. Стас идет на разведку, но вскоре возвращается с плохими новостями - за люком тупиковое помещение. Залаза нет.
15. Очередная запретная табличка возле торчащих из земли обломков бетона и стали.
16. Разведка.
17. Через минуту из-под плиты показывается довольная физиономия напарника, что ознаменует успешное завершение поисков входа внутрь подземного объекта.
18. Короткий тоннель завершается бетонной плитой, в которой выдолблено отверстие, являющееся единственным путем проникновения в бункер в настоящее время.
19. Полагаю, что это место являлось аварийным выходом. В советских бункерах аварийные выходы были устроены таким образом, что для того, чтобы покинуть бункер, сперва нужно было разбить железобетонную плиту и лишь тогда открывался доступ в тоннель, ведущий на поверхность.
20. Так выглядит это место изнутри.
21. За стеной нас встречает первое помещение бункера, внутри которого, видимо, располагалось водопроводное оборудование.
22. Сохранность оборудования посредственная, сами видите.
23. Все ценное оборудование российские военные забрали с собой при уходе, ведь оно было почти что новым - бункер был сдан в эксплуатацию в 1988 году. Остальное, что представляло ценность, почистили мародеры еще в 1990-х до того, как бункер запечатали.
24. Электрощиток.
25. Из помещения c резервуаром выхожу в коридор. Об устройстве бункера я не имею ни малейшего понятия, и лишь по мере продвижения по его помещениям, мне открылась совершенно необычная конструкция объекта.
26. Сразу за помещением с водопроводным оборудованием находится главный вход в бункер.
27. Шлюза как такового тут не было, просто три гермодвери. Внешняя наиболее прочная и имеет выпуклую форму, устойчивую к воздействию ударной волны, остальные две попроще, но одинаково герметичны.
28. За бронешлюзом следует тоннель, ведущий к выходу, который оказался надежно замурованным и, вероятно, засыпан грунтом снаружи.
29. Свастика. В этом бункере их будет очень много. Саксония-Анхальт является землей с наибольшим количеством сторонников праворадикальной идеологии после Мекленбурга-Померании.
30. В этой секции бункера, где расположен вход и водопроводное оборудование, находилась также дизель-генераторная.
31. Уходя, русские увезли дизеля с собой, так что тут ожидаемо пустота.
32. Традиционным для советских бункеров было наличие монтажной шахты, ведущей в генераторную. В настоящее время она также как и главный вход надежно замурована.
33. Возвращаюсь в коридор и поднимаюсь по лестнице, что на переднем плане на снимке. Таких лестниц тут две, расположены они параллельно и очевидно, что ведут в параллельные помещения.
34. Сперва я принимаю эту часть объекта за уже знакомый мне тип "арочное укрытие", который нам уже как-то встречался на одном советском объекте. Но вскоре выяснилось, что я ошибся. Секция оказалась не арочной, а цилиндрической.
35. В одну сторону от коридора, пронизывающего всю секцию, расположен ряд помещений.
36. Все они внутри совершенно пусты. Кое где потолок изрисован свастиками.
37. Дембельские надписи советских (или уже российских) военнослужащих.
38. Дальше коридор внезапно расширяется на всю ширину секции и мы оказываемся в весьма интересной локации.
39. В этот момент становится ясна геометрия секции, которая оказалась не чем иным, как бункером типа "гранит" зарытым под землю и соединенным с другими монолитными секциями бункера. Вскоре выяснилось, что "гранита" тут два.
40. Впечатляющая локация, нигде больше такого не видел. Наверное, когда-то тут было уютно да и сейчас в принципе вполне неплохо.
Так как плана бункера в сети нет, я нарисовал примерное устройство объекта без строгого соблюдения масштаба. Данный бункер состоит из четырех частей - двух монолитных двухэтажных блоков (3)(5) и двух вписанных между ними "гранитов" (4), также разделенных на два этажа. Каждый из монолитных блоков имеет по одному входу (1) и (6), кроме того в первом блоке есть монтажный тоннель, ведущий в дизель-генераторную (2). Где-то посередине между этим тоннелем и входом (1) и находится запасной выход, через который мы попали на объект.
Обычно объекты типа "гранит" являлись наземными бункерами, изготовленными из готовых железобетонных сегментов, в которых размещали технику или склады боеприпасов. Выглядели они так:
источник: http://www.sachsenschiene.net/
41. В этом случае два гранита решили закопать под землю и дополнить монолитными сооружениями с обоих сторон. В результате получился бункерный комплекс, имеющий уникальное строение. Возможно, где-то еще использовался подобный подход, но мне об этом ничего не известно.
42. Очень атмосферная локация!
43. За поперечной перегородкой расположено еще одно подобное помещение.
44. В этой секции бункера находился оперативный штаб командования военно-воздушными силами группировки советских войск.
45. Эстетика напоминает сталинские бункера под Москвой, а также бункера и объекты ГО в метрополитене.
46. В стене окошко, из которого можно наблюдать за происходящем в штабе командования.
47. В сети нашел воспоминания Николая Красько, старшего инженера ПТО 57 военно-строительной бригады:
"Вначале наша бригада строила узел связи "Редут", а потом в пяти километрах от него в лесу еще один объект, который должен был быть составной частью "Редута", но он постепенно превратился в долгострой. За это время все переиграли, его никак не могли поделить между собой ВВС, ПВО и связь."
48. "Знаю эти подробности, так как вел его в 1983 по 1986 год и сдал летчикам и как узел связи и как центр боевого управления ПВО. Когда оттуда уезжал, туда собирались переместить узел связи ВВС "Декабрист", который до этого располагался в какой-то времянке, недалеко от Оренбаумского полигона."
49. Из цилиндрического "гранита" попадаем во вторую монолитную часть бункера. Эта часть также двухэтажная и содержит ряд помещений, в которых располагался сектор обеспечения - спальные комнаты, санузел и прочее. Какой-то техники тут обнаружено не было.
50. Зато свастик в пустых помещениях было в изобилии.
51. Когда мы завершили обзор бункера, мы услышали шумы. В бункере мы оказались не одни. Учитывая обилие свастик и общую репутацию земли Саксония-Анхальт, как праворадикальную, первое, что я предположил, что в бункер пришли на тусовку неофашики. И попадаться им на глаза совершенно не хотелось, так как судя по голосам их было несколько человек, но точное число было трудно определить.
52. Мы пытались вычислить источник звука и подобрать момент, когда они будут в одной "трубе", чтобы покинуть бункер через параллельную "трубу". Но звуки в бункере отдаются эхом отовсюду так что определить где находятся люди и в каком направлении они двигаются было непросто и в итоге мы почти нос к носу столкнулись с ними на выходе из "трубы". Они оказались обычными геокешерами, так что обмолвившись парочкой слов и убедившись, что ни мы им ни они нам не представляют угрозу, обе наши группки продолжили исследование оставшихся помещений объекта.
53. Второй "гранит" оказался не столь интересным как первый. Тут расположение помещений было несколько иным.
54. На верхнем этаже расположилась парочка небольших рабочих кабинетов.
55. Но большую часть этажа занимали такие вот просторные помещения во всю ширину "трубы".
56. Вероятно, тут располагалась аппаратура и рабочие места связистов.
57. Зиговали тут от души! Не хотел бы я оказаться в бункере, когда у этих ребят тут было собрание. Хотя вполне может быть, что это работа недалеких малолеток. Во вторую версию хочется больше верить, но это же Саксония-Анхальт, само название земли уже звучит так, что на слове "хальт" рука сама выбрасывается в воздух.
58. Через вторую "трубу" мы вернулись в первый блок, с которого начали наш обзор подземного объекта. В начале мы осмотрели первый этаж технического блока, теперь посмотрим, что же находится на его втором этаже.
59. На втором этаже расположилась вентиляционная, сохранность которой была далека от идеала.
60. Обычно вентиляционное оборудование мало интересует "металлистов" и зачастую фву в бункерах является наиболее хорошо сохранившимся техническим помещением, но только не в данном случае.
61. На этом наш обзор этого интересного бункера подошел к завершению и мы покидаем его тем же путем, которым сюда попали.
62. Но про бункера Саксонии-Анхальт мне еще есть что рассказать и поверьте, вы не будете разочарованы. Тут действительно есть парочка весьма вкусных объектов, способных впечатлить как масштабами так и степенью сохранности.
Для тех, кому мало было фотографий, традиционно полный видеообзор бункера, длительностью 12 минут. Это видео было первым, что я снял, пробравшись внутрь. И лишь завершив этот видеообзор, мы пошли на второй заход с целью фотодокументации объекта.
Забытые в прошлом (ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА!)
Привет, сталкеры :))) Как ваши дела? Решил включить здесь промо-блок, чтобы вы могли рекламировать свои журналы. Стоит копейки, а сколько удовольствия! Ну, и раз пошла такая пьянка - добавляйте в друзья наших дорогих смотрителей: zizis и relax_action, они клёвые! Ну и…
( 2 comments — Leave a comment )
- ←
- 1
- →
vmulder
Ничоси)) Годнота какая в лесу. Да, такие чудеса только в Германии могут быть
technolirik
Да есть тут удивительные места под землей.
- ←
- 1
- →