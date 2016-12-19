ru_abandoned

ru_abandoned

Забытые в прошлом (ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА!)

promo ru_abandoned март 14, 2013 09:40 21
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Про рекламу в этом сообществе
Привет, сталкеры :))) Как ваши дела? Решил включить здесь промо-блок, чтобы вы могли рекламировать свои журналы. Стоит копейки, а сколько удовольствия! Ну, и раз пошла такая пьянка - добавляйте в друзья наших дорогих смотрителей: zizis и relax_action, они клёвые! Ну и…
2 comments :
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vmulder
2016-12-19 08:13 pm (UTC)
Ничоси)) Годнота какая в лесу. Да, такие чудеса только в Германии могут быть
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technolirik
2016-12-19 08:39 pm (UTC)
Да есть тут удивительные места под землей.
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